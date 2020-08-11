В знойный день укрыться негде

Жители близлежащих домов по пр.Генерала Острякова и ул.Музыки обратились в редакцию «Севастопольской газеты» с жалобой, что в парке им.60-летия СССР и в новом сквере на ул.Музыки не осуществляется должный уход за зелеными насаждениями, из-за чего кусты и деревья сохнут, земля трескается, а цветы гибнут. Горожане возмущаются, что в парках недостаточно растительности, а в знойный день негде укрыться от палящих солнечных лучей.

Журналисты «Севастопольской газеты» проинспектировали оба недавно отремонтированных парка и поговорили с посетителями.

Парк им.60-летия СССР

Первый парк, расположенный на территории в пять с половиной гектаров между пр.Генерала Острякова и ул.Хрусталева, был сдан в эксплуатацию в канун 2020 года.

Несмотря на 30-градусную жару августовского утра, в парке уже многолюдно. Бегают трусцой, занимаются на тренажерах, наматывают круги на велосипедах, гуляют с детьми или просто отдыхают.

Детская и спортивная площадки, велодорожки, лавочки-шезлонги, скамейки, столики, беговые и пешеходные дорожки выглядят ухоженными и аккуратными. Урны и вся территория вычищены. При этом уборка парка не останавливается.

— Работы по санитарной очистке территории производит ООО «Чистый город», — рассказывает женщина с метлой. — Убираем каждый день. Нареканий от посетителей нет.

К разговору подключаются активные граждане, которые подтверждают, что в парке действительно чисто. Молодые деревья и другие растения поливаются. Корреспондентам рассказали, что в определенные дни сюда приезжает машина «ГБУ «Парки и скверы» и рабочие из шлангов поливают растения.

Каждый день в 10.00 начинает работать сухой фонтан, который особенно в жаркие дни становится главным объектом притяжения. Он радует посетителей весь день, а вечером еще и подсвечивается разноцветными огнями.

«Здесь уютно, — говорят севастопольцы. — Есть всё, чтобы культурно и с удовольствием проводить свободное время на свежем воздухе».

Нужно признать, что во время инспекции журналистам удалось обнаружить несколько полностью засохших взрослых деревьев и молодых саженцев, не прижившихся во время весенней высадки, которые требуют удаления, а также деревьев, нуждающихся в обрезке. Количество зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, все-таки оказалось незначительным. Возможно, это допустимые 10% от всех зеленых насаждений. Безусловно, в середине лета растения выглядят утомленными солнцем, и им явно не хватает воды, но для Крыма и Севастополя это типичное явление, поэтому при обустройстве парков устроители стараются предусмотреть высадку тех растений, которые приспособлены к нашему засушливому климату. В общем, парк выглядит ухоженным и создает приятное впечатление.

Новый парк на ул.Музыки

Фактически параллельно парку 60-летия СССР на противоположной стороне пр.Генерала Острякова в конце июля открыли новое общественное пространство, которое благоустроили за семь месяцев. Практически заброшенную территорию площадью в два с половиной гектара между домами №90 и 94-А по ул.Николая Музыки и детской поликлиникой №1 превратили в сквер.

Раньше это был пустырь. Сейчас здесь появилось освещение, скамейки для отдыха, спортивные площадки, карусели, качели, скейтпарк. На территории оборудовали велосипедную и беговую дорожки, площадку для выгула собак.

Как выяснилось, горожане новому скверу рады. Дети довольны скейт-парком, теперь там всегда аншлаг. Парк чистый и смотрится современно и притягательно. Единственный его недостаток, и здесь наши бдительные читатели абсолютно правы, — отсутствие растений. Пространство из-за этого выглядит пустынным и неуютным.

Однако стоит учесть, что открытие парка состоялось в середине лета и, по словам представителя фирмы, занимавшейся реконструкцией, высаживать деревья в конце июля значило бы погубить их. Поэтому было принято решение произвести озеленение в период с октября по ноябрь. Обещано высадить более тысячи кустарников и 85 деревьев.

Эту информацию подтвердил и вице-губернатор В.Базаров, который присутствовал при сдаче нового сквера, пообещав, что в ближайшее время зеленые насаждения появятся в парках, где их сейчас недостаточно, а именно в парке Победы, в Учкуевке и на ул.Музыки.

Напомним, деньги на благоустройство обоих парков были выделены из бюджета Москвы. Реконструкция парка им.60-летия СССР обошлась в 187 миллионов рублей. Там было высажено более девяти тысяч новых деревьев и кустарников. Стоимость благоустройства нового общественного пространства на ул.Музыки составила почти 84 миллиона рублей. Оба парка принадлежат городу и находятся на балансе государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы».