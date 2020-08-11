В Крыму за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом

«За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции; 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре случая — завозные с территории Украины», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Всего в регионе зарегистрировано 1 557 случаев новой коронавирусной инфекции, 82 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1 159 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 — при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период — 1060 человек. Умерших — 17.

Напомним, что за выходные дни 8 и 9 августа количество заболевших увеличилось на 80 человек: 48 случаев за воскресенье и 32 — за субботу.