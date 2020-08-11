Скверу у «Чайки» дадут третий шанс стать сквером

В Севастополе в последнее время стало нормой сдавать в эксплуатацию скверы без зеленых насаждений или с минимальным их количеством. Так было и со сквером на площади Восставших (у рынка «Чайка»), который сдали в декабре 2018 года с клятвенными обещаниями, что к весне 19-го там зазеленеют деревья и расцветут чудо-цветы.

Но этого не случилось. Большая часть высаженных поздней осенью катальп и павловний выразили весной свое полное нежелание обзавестись пышными кронами, оставшись безлиственными прутиками. Только падуб остролистный (по латыни — аргентеомаргината) в вазонах — подарок подрядчика городу — дисциплинированно зеленеет.

Но этого явно мало! А потому весной 2020 года ГБУ «Парки и скверы» предприняли, как минимум, две попытки исправить ситуацию и заново озеленить общественное пространство.

Это им удалось лишь отчасти. Второе лето подряд территория сквера лишена естественной тени деревьев.

И вот сквер у «Чайки» получил третий шанс на соответствие изначальному названию, об этом «Севастопольской газете» сообщила начальник ПТО ГБУ «Парки и скверы» Наталья Воейкова. Она проинспектировала состояние сквера и обнаружила, что некоторые деревья нездоровы. Одних больных каштанов Н.Воейкова насчитала семь штук, и пообещала, что грядущей осенью их заменят на здоровые деревья.

По мнению специалиста, сквер на пл.Восставших на самом деле нуждается в повышенном внимании и заботе, дабы наконец-то превратиться из плиточного плаца в зеленый оазис.

Кстати, Н.Воейкова сообщила, что нарушения в озеленении, выполненном в прошлые годы, нередко связаны с тем, что объекты принимались с нарушениями, в частности, без автополива.