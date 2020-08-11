Национализация по живому

Базу стоянки маломерных судов вот уже четвертый год подряд пытаются отобрать у простых севастопольцев, объединенных любовью к морю. Неизвестно как, но частное имущество оказалось в реестрах госсобственности. Как так получилось, и что теперь делать — разбираемся в этой статье.

Что случилось

27 апреля 2015 года бывший тогда градоначальником Сергей Меняйло подписывает распоряжение, согласно которому 77 пирсов, причалов и баз стоянки маломерных судов включаются в реестр собственности Севастополя как «государственное имущество, уже находящееся в казне города».

Принадлежность перечисленного имущества — это пирсы, причалы и базы стоянки маломерных судов (МС), находящиеся практически во всех бухтах Севастополя, — именно к госимуществу в этом распоряжении ничем не подкрепляется. Зато этим же документом (которого на сегодняшний день на официальном сайте правительства города не найти) всё имущество передается в хозяйственное управление ГУП «Севастопольский морской порт».

В печальном списке оказался и причал (причал-база стоянки маломерных судов) №186, расположенный в Стрелецкой бухте, по адресу: Рыбацкий причал, 6. В том же, 2015 году Севморпорт довольно активно стал сгонять собственников лодок с насиженных мест: тем пришлось массово отправиться в суд, что, скажем, забегая вперед, оказалось довольно бесполезным занятием.

Краткая история 75-го причала

Чтобы понять абсурдность положения собственников лодок, в настоящее время базирующихся на деревянных причалах восточного берега Стрелецкой бухты, нужно знать историю возникновения этой базы.

Началось всё в 1961 году, когда этот район Севастополя был далекой окраиной, а людям позволялось организовываться в некие кооперативы (или коллективные организации), чтобы и хозяйственную деятельность развивать, и занимать собственный досуг.

Решением Севастопольского горисполкома №8/253 от 03.06.1961 года под базу стоянки маломерных судов Севастопольскому районному совету общества охотников и рыбаков был выделен земельный участок на берегу Стрелецкой бухты для «строительства домика и хранения инвентаря и плавсредств». Тогда он имел 45-й номер, а потом стал 75-м. Со слов старожилов, на этом участке и ранее имелись места для стоянки плавсредств и наземные постройки самоорганизовавшейся группы рыбаков.

В 1997 году владельцы маломерных плавсредств на общем собрании решили создать общественную организацию. И 17 июля 1997 года Гагаринской районной государственной администрацией выпущено распоряжение №1363, которым зарегистрирована общественная организация «75 причал», ставшая преемницей базы стоянки маломерных судов общества охотников и рыболовов.

За эти годы рыбаки (исключительно на собственные средства) строили и модернизировали причалы, а также — лодки, на которых выходили в море. Более 300 семей в тяжелые 90-е годы называли это сообщество своим спасением.

— Свою маленькую яхту (шхуну) мы с женой и сыном строили своими руками лет 5-6. Это было в 90-е годы. Трудные года — сами знаете, что это была за жизнь. И когда мы ее достроили, она стала настоящим куском хлеба... — вспоминает Сергей Крупняков.

В 2000-е жизнь стала налаживаться, причалы отстраивались. В 2013 году «75 причал» пережил несколько исков украинской прокуратуры — о якобы нецелевом использовании земли. Суды прокуратура проиграла.

Земельный участок несколькими годами ранее был оформлен в аренду, на основании решений Севастопольского городского Совета, «...в срочное платное пользование для реконструкции и обслуживания сооружений причала».

— Наш план, предусматривающий постройку одноэтажных однотипных боксов, был отвергнут градостроительным комитетом. Было предложено построить 3-4-этажные здания, как на противоположной стороне бухты. В 2008 году было завершено составление проекта ремонта и реконструкции как гидротехнических, так и наземных сооружений. Проект реконструкции прошел экспертизу и был утвержден соответствующими инстанциями в установленном законом порядке. После чего был представлен на обсуждение и одобрен общим собранием членов общественной организации «75 причал». В этом же году началась реконструкция сооружений, которая проходила при постоянном контроле со стороны органов местного самоуправления, ГАСКа, органов, контролирующих соблюдение экологической безопасности, правоохранительных органов. В январе 2014 года были завершены бюрократические процедуры по оформлению правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения базы-стоянки причал №186, — рассказывает член совета ОО «75 причал» Владимир Бушнев.

Почему причалы отжимают

Термин «отжимают» использован здесь не просто так. То, как частное имущество перекочевало в управление ГУПа, не может не вызывать вопросов. Несмотря на неоднократные обращения представителей ОО «75 причал» в органы власти после 2015 года (например, в ДИЗО – Департамент по имущественным и земельным отношениям), внятных объяснений представители общественного объединения так и не получили.

— Пришли люди из Севастопольского морпорта и потребовали отдать наше имущество им. Сегодня назревает конфликт, идет активная переписка, но правовых решений по этому вопросу не проводится. Севморпорт требует убрать суда, так как мы якобы удерживаем чужое имущество [причал], которое они хотят эксплуатировать по своему усмотрению, — рассказал председатель ОО «75 причал» Александр Константинов.

Из переписки с ДИЗО и самого распоряжения С.Меняйло №336 от 2015 года известно, что этот несправедливый, по мнению людей, документ основан на некой инвентаризации объектов гидротехнической инфраструктуры города. Кем она проводилась, к сожалению, узнать не представляется возможным, но, вероятно, именно эти ответственные люди и виноваты в возникшем конфликте. Они слишком рьяно принялись исполнять нормы соглашения между структурами правительства РФ и правительством Севастополя о передаче последнему некоторых полномочий в сфере промышленной безопасности. В федеральном документе сказано, что региональному правительству (совместно с Росводресурсами и Ростехнадзором) поручается «обеспечить регистрацию гидротехнических сооружений, расположенных на территории Севастополя, в Российском регистре гидротехнических сооружений». Но при этом российским законодательством (а именно, пунктом 3 статьи 29 ФЗ №261 «О морских портах в Российской Федерации») объекты инфраструктуры морского порта, созданные или приобретенные за счет средств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, совершенно спокойно могут находиться в их частной собственности!

В поддержку такого положения вещей ОО «75 причал» имеет все правоустанавливающие документы на причал №186 в Стрелецкой бухте (например, кадастровый паспорт от 2016 года и свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество «причал №186» от января 2014 года — в 2019 году регистрировать такое право в Севреестре отказались, Севморпорт успел первым).

Как же так вышло, что одновременно с фактом наличия правоустанавливающих документов физическое имущество общества — причал №186 — внесли в реестр госсобственности города Севастополя, остается большим вопросом, который, кроме как глупой ошибкой, ничем не получается объяснить.

Второй извечный русский вопрос

Что же делать? Члены общества «75 причал» предлагают свой вариант дальнейшего развития событий. Нынешний глава города, которому достались и другие проблемы, созданные предшественниками, должен подписать распоряжение, которое внесло бы изменения в документ от 2015 года (распоряжение правительства С.Меняло №336) — об исключении причала №186 из «национализированных» гидротехнических сооружений.

— Это он может, и такое уже было — 591-е распоряжение правительства Севастополя «об изменении в 336-е распоряжение», где часть причалов была убрана. Мы просим Михаила Развожаева принять подобное решение и в отношении нашего причала, — озвучил обращение членов общественной организации «75 причал» Александр Константинов.

Такой выход из ситуации кажется пока единственно верным, ведь арбитражные суды, которые проходили по аналогичным претензиям собственников в 2015 и 2016 годах, результатов не дали. Тогда суды принимали сторону городских властей, будто не замечая несправедливости ситуации.

И только обратные решения самих властей вернули другим «счастливчикам» из списка их право заниматься и любительским рыбным ловом, и парусным спортом — со своих родных причалов. Большинство из которых, надо признать, не представляют собой большой ценности для порта. По большей части это настоящие деревянные мостки, где можно держать на привязи лишь маленькую лодку.

Под обращением к временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву от 23 июля стоит 268 подписей членов «75 причала», чья спокойная жизнь и уверенность в незыблемости прав и свобод обычного гражданина зависят, буквально, лишь от одного росчерка пера.