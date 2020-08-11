Коммунисту Кияшко не удалось оспорить отказ в регистрации на выборах губернатора

Административный иск кандидату от КПРФ Роману Кияшко к Севастопольской городской избирательной комиссии оставлен без удовлетворения.

Р.Ктяшко не смог пройти муниципальный фильтр: собрал необходимое количество подписей, но в шести муниципальных округах вместо восьми. На этом основании городской избирком отказал ему в регистрации для участия в выборах губернатора Севастополя.

Р.Кияшко оспорил это решение, считая, что из-за произошедшего самороспуска Ленинского и Гагаринского муниципальных советов, нужно было снизить не только необходимое количество подписей, но и число муниципалитетов, депутаты которых должны были выступить в поддержку кандидата.

10 августа Севастопольским городским судом рассмотрен административный иск Р.Кияшко Романа к Севастопольской городской избирательной комиссии о признании незаконным и отмене пункта постановления о муниципальном фильтре и решения об отказе в его регистрации на выборах.

По итогам судебного рассмотрения суд вынес решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления Р.Кияшко к Севастопольской городской избирательной комиссии. Решение в законную силу еще не вступило, сообщила пресс-служба суда.