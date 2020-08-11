Издаваемый в Севастополе научный журнал получил международное признание

Издаваемый Институтом биологии южных морей с 2016 года «Морской биологический журнал Marine Biological Journal» включен в список изданий, индексируемых Clarivate Analytics на платформе Web of Science.

Все научные статьи, опубликованные в журнале начиная с первого номера, будут индексированы в международных базах Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, сообщила пресс-служба ИнБЮМа.

Издание выпускается на русском и английском языках в печатном виде и имеет англоязычную электронную версию. Среди авторов журнала — ученые из России, Китая и Турции, Азербайджана и Украины, Израиля и Вьетнама. Ученые ИнБЮМа приглашают к сотрудничеству гидробиологов, экологов, океанологов, географов, биофизиков, исследующих морские и океанические экосистемы.

— Для севастопольских ученых это значит, что их работа по организации выпуска специализированного журнала для морских биологов получила международное признание, — комментирует заместитель директора по научно-методической работе, кандидат биологических наук Юлия Корнийчук. — Это всего лишь второе крымское научное издание, включенное в индексацию этой авторитетной международной базы. Наш журнал ежеквартально публикует научные материалы российских и зарубежных специалистов, освещающие различные аспекты организации жизни в морях Мирового океана.