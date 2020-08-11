Город теряет очередной детский лагерь

Территория лагеря первое лето за все годы существования не наполнилась звонкими голосами ребятни, а ворота находящейся в непосредственной близости от лагеря базы отдыха «Чайка» наглухо закрыты на замок.

Ситуация, связанная с функционированием лагеря и базы отдыха, вызывает у работников завода искреннее недоумение. Этот рекреационный комплекс в Батилимане был передан в бессрочное владение заводу еще в 1955 году. Более того, заводчане тех далеких лет строили его своими руками, и до недавнего времени оздоровительный комплекс (ОК) вполне успешно существовал, оздоравливая в сезон рабочих и ИТР, их детей и других севастопольских ребятишек.

— Лагерь хотят отобрать у завода? Кто и почему? — эти вопросы в настоящее время гнетуще повисли в воздухе.

Как стало известно, имущество завода вместе с ОК «Чайка» арестовано из-за накопившейся значительной суммы задолженности предприятия перед кредиторами. Между тем, вопреки существующим запретам каким-то образом распоряжаться арестованным имуществом, в ДИЗО МО РФ был издан приказ, согласно которому завод лишается права хозяйственного ведения ОК «Чайка», при том, что оперативное управление закрепляется за федеральным государственным автономным учреждением «Управление имуществом специальных проектов» (ФГАУ «УИСП»).

В то же время с 10 февраля 2020 года управлением Государственной регистрации права и кадастра Севастополя на все имущество предприятия наложен запрет на осуществление регистрационных действий, что, в свою очередь, не позволяет вносить изменения в правоустанавливающие документы, в том числе об отчуждении и передаче имущества иным юридическим лицам (ФГАУ «УИСП») на основании решения собственника (Департамент имущественных отношений Минобороны России).

Именно последние действия наводят на мысль, что лагерь и база отдыха в скором времени могут отойти в ведение какого-то иного собственника и, вероятно, потеряют изначальный статус и назначение.

О том, что все может сложиться именно так, подсказывает уже известная ситуация, связанная с оздоровительным комплексом Севастопольского морского завода «Береговое», который, хотя и по иной, но тоже схеме «отжали» у севастопольских детей в пользу МВД РФ.

«Севастопольская газета» поинтересовалась проблемой на самом 13-м флотском судоремонтном заводе. Там подтвердили, что на данный момент завод остается собственностью МО РФ. Однако после акционирования весь он должен быть передан в Минпромторг, дабы войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Предстоящая смена собственника пока не позволяет предположить, как тот поступит с «Чайкой». Нынешний генеральный директор ОСК Алексей Рахманов на недавней пресс-конференции, которая проходила в онлайн-режиме, именно так и ответил на прозвучавший по поводу имущества 13-го завода вопрос: «Делать прогнозы преждевременно!»

Лагерь — рабочим!

За 65 лет существования оздоровительного комплекса он полностью содержался за счет прибыли предприятия, строился и развивался фактически руками рабочих, рассказали «Севастопольской газете» в профкоме завода.

В тяжелые 90-е оздоровительный комплекс удалось отстоять. Имущество «Чайки» с баланса завода передали на баланс профкома. Теперь это отдельное юрлицо. Но и в 2020-м году обстановка на заводе тяжелая: малые объемы производства, недостаток финансирования, вынужденное сокращение штатов.

— У нас изымают социальный объект. Пока нет официального приказа, но завод идет в ОСК. И мы предполагаем, что произойдет... — не обманываются в профкоме по ситуации с «Чайкой», расположенной в таком лакомом месте, и обещают писать во все инстанции, отстаивая свое имущество.