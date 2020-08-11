Число заболевших covid-19 приближается к четырем сотням

Количество заразившихся в Севастополе новой коронавирусной инфекцией приближается к четырем сотням. Утром 11 августа стало известно о еще пятерых заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, среди пятерых — трое местных жителей, один человек, приехавший на заработки и один отдыхающий.

Двое из трех местных, по информации пресс-службы правительства, имели контакты с ранее заболевшими, источник третьего заражения выясняется.

Таким образом, общее число заболевших covid-19 с начала года составляет 391 человек, выздоровели — 318, умерли — 11.