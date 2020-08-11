Архитекторы возмущены переделкой здания бывшего Дома политпросвещения

Перепланировка здания под нужды МВД, по мнению архитекторов, нецелесообразна и неразумна. У этого здания другое предназначение, чем устройство там полицейских кабинетов.

Как сообщил «Севастопольской газете» председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров, здание является частью архитектурного ансамбля площади, которая создавалась как единый архитектурный комплекс. Изначально оно строилось как учебное, именно поэтому в проект включили пристройку, в которой разместили столовую и зал заседаний.

По его словам, бывший Дом политпросвета является лучшим образцом архитектуры 70-х годов прошлого столетия, а попытки приспособить его под интересы полиции полностью и совершенно непростительно исказят внешний облик строения, характерную для своего времени архитектуру второго и третьего этажей, главного фасада и парадного входа. Последние были ориентированы на продолжение главной продольной архитектурной оси площади Восставших, которая теперь неминуемо сместится в угоду сиюминутных интересов УМВД и явно в ущерб интересам города.

Напомним, что здание на ул.Ленина, где прежде располагалась полиция, в настоящее время оставлено за ведомством, но почему-то не ремонтируется, портя внешний облик центральной улицы города.

Из путеводителя «Архитектура Севастополя» Е.В.Веникеева можно узнать, что здание Дома политпросвещения построено в 1977 году, авторы проекта — архитекторы Г.Кузьминский, И.Фиалко, В.Фуклев, инженеры — Ф.Тренев, Д.Пряшников. Пятиэтажный учебный корпус выходит фасадом на площадь. С залом заседания он соединяется одноэтажными переходами, между ними — небольшой внутренний дворик.

Авторы учли важность здания в формировании всего облика площади: мощные торцевые стены, чуть раскрытые в ее сторону своеобразным «рупором», монументальный заоваленный козырек портала, ритм колонн, выступившая вперед лестница главного входа — все это придает зданию необычный архитектурный облик.

В отделке использованы местные строительные материалы — облицовочная плитка из альминского известняка, диорит, крошка мраморовидных известняков, бутовый камень.

И еще, для информации: на конкурсе достижений архитектуры Советской Украины в 1977 году Дом политпросвещения удостоен диплома первой степени. В том же году он занял первое место на республиканском конкурсе на лучшую постройку года.

Интересная деталь — никакой информации об этом уникальном в своем роде здании в современной Википедии нет.