Заболела covid-19 после отдыха в Мирном

В числе подтвержденных в Севастополе на 10 августа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — два пенсионера и три — люди среднего возраста.

— Одна из пациенток заболела после поездки на отдых в пгт Мирный. Вторая контактировала с заболевшим ранее человеком. В остальных случаях источники заражения устанавливаются, — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе covid-19 заболели 386 человек, выздоровели — 312 и 11 —умерли.