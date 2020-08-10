Вторая смена началась в «Ласпи», «Горном» и... в «Алькадаре»

В детском оздоровительном лагере «Ласпи» наконец-то стартовала вторая смена. Об этом 10 августа на аппаратном совещании в правительстве города сообщила директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

По ее словам, в «Ласпи» во вторую смену отдохнут 425 детей, а всего с начала сезона оздоровились в детских лагерях 3406 детей.

Двумя днями раньше дети заехали в ДОЛ «Горный».

К тому же выяснилось, что, кроме городских лагерей, начал работу и частный оздоровительный лагерь «Алькадар».

— Они не сообщили нам, что начали работать, и не поставили в известность нашу комиссию по оздоровлению, в которую входит и представитель Роспотребнадзора, — доложила Е.Богомолова, правда, напомнив, что 118 детей из Республики Коми были завезены в лагерь по личному указанию врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Между тем, по информации Е.Богомоловой, в самом лагере обнаружено много нарушений, что подтвердил главный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин. Он также сообщил о проведенной в лагере прокурорской проверке.

— В настоящее время по факту нарушений ведется разбирательство. Лагерь работает в закрытом режиме, с соблюдением существующих норм. В частности, дети и весь персонал обследованы, — сообщил Р.Проскурнин.

Е.Богомолова также сообщила, что всего на территории Республики Крым оздоравливаются 1190 севастопольских детей, еще 625 детей — в севастопольских лагерях.