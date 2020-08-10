Владельцы квартир с автономным отоплением требуют защиты от произвола тепловиков

Утром 10 августа у здания правительства Севастополя собралась группа людей, ожидающих появления врио губернатора Михаила Развожаева. В руках у собравшихся — печатный текст коллективного обращения к Президенту страны Владимиру Путину, в котором они просят у гаранта защиты от произвола ГУПС «Севтеплоэнерго».

Как пояснила Татьяна Киршева, собравшиеся представляют 217 севастопольских семей, которые отказались от центрального отопления и установили у себя автономное отопление. Тогда никто из них даже не предполагал, что это, казалось бы, совершенно законное действие приведет их к неожиданному результату.

По словам Т.Киршевой, с 2014-го по 2018 год она и ее товарищи по несчастью не пользовались услугами ГУПС «Севтеплоэнерго». Какое-то время тепловики их не только не беспокоили, но даже официально письменно уведомили об отсутствии претензий и закрытии лицевых счетов. Однако в 2019 году владельцы квартир с автономным отоплением получили от Севтеплоэнерго счета, в которых совершенно неожиданно для них значились огромные цифры долга за неполучаемое отопление — по 30, 40, 50 и даже 100 тысяч рублей!

— Теперь нас гоняют по судам, с тем, чтобы Севтеплоэнерго получило с нас деньги за неполученное нами тепло, — пояснила Т.Киршева.

Согласно озвученной женщиной информации, против них единым фронтом выступают сразу несколько госструктур, в том числе департамент архитектуры и градостроительства, который еще в 2014 году должен был найти способ решения вопроса. Но тогда чиновники прикрылись сложностями переходного периода и отложили решение «в долгий ящик».

— Мы — никакие не самовольщики, мы — законопослушные граждане и добросовестные налогоплательщики! А из нас делают преступников, должников и гоняют по кругу. Судьи с нами общаются, как с каким-то мусором, — не сдержала эмоций Т.Киршева.

По ее словам, полгода назад их принял врио губернатора М.Развожаев. Выслушав и вникнув в проблему, он дал указание своему заместителю Владимиру Базарову и директору горхоза Евгению Горлову разобраться и принять какое-то решение. Те вроде бы занялись и даже предложили некую дорожную карту, следуя которой теперь люди вынуждены ходить от одной инстанции к другой и обратно. Мало того, к немалым суммам долга, обозначенным в счетах, добавились отнюдь немалые расходы на проведение судмедэкспертиз, затребованных судом, а также адвокатов.

«Врио губернатора Михаил Развожаев поручил Севтеплоэнерго отозвать все иски и даже сообщил об этом в Инстаграм, но, несмотря на достигнутые ранее договоренности, ГУПС «Севтеплоэнерго» продолжает присылать счета с долгами горожан, отказавшихся от центрального отопления, с помощью ООО «Право Бизнес Консалтинг» в судах настаивает на удовлетворении исковых требований по взысканию денег за неоказанные услуги, ссылаясь на общие нормы законодательства и игнорируя решения высших судебных инстанций Российской Федерации», — пишут жители Севастополя в обращении к президенту страны.