В Крыму количество заболевших covid-19 перевалило за полторы тысячи

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1517 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1123 — выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период — 1054 человека, умерло 17.