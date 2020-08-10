Теплотрассу на Володарского решено замаскировать

Теплотрасса, которая проходит по улице Володарского, 7-19, портит внешний вид самой улицы. На этот факт было указано 10 августа на аппаратном совещании директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову.

По словам Е.Горлова, по Володарского, 7-19, при подготовке к отопительному сезону провели мероприятия и местами поменяли изоляцию.

— Только изоляцию? Никакими коробами не закрыли? Я же просил посмотреть, потому что центр города, живописная улица. Каким-то образом надо спрятать, чтобы она не торчала там посреди тротуара, — напомнил подчиненному врио губернатора Михаил Развожаев, распорядившись подготовить предложения, что можно придумать, чтобы облагородить трубу и замаскировать — то ли за счет какой-то городской программы по благоустройству, то ли за счет «Севтеплоэнерго».