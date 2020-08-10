«Сметливый» вывели из дока после ремонта

Сторожевой корабль «Сметливый», который в будущем станет музеем, выведен из ремонтного дока 13-го завода в Севастополе.

Корабль будет ошвартован на причале для проведения следующего этапа работ по его музеефикации, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Ремонт проводится Северном доке, на корабле остался сокращенный состав экипажа, обеспечивающий его живучесть.

Ранее предполагалось, что «Сметливый» примет посетителей в качестве корабля-музея уже в День ВМФ, который в этом году отмечался 26 июля. Но потом стало известно, что из дока ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны корабль выйдет только в начале августа.

После переоборудования под корабль-музей «Сметливый» собирались поставить в Балаклаве у музея подводных лодок.