Приказано сделать текущий ремонт первого корпуса Первой горбольницы

— Мы можем долго ждать, когда построим Больницу скорой медицинской помощи. Надеюсь, мы построим ее в горизонте трех лет, но в таких условиях, в каких люди в первом корпусе находятся, лечиться нельзя. Надо делать текущий ремонт и приводить все в порядок, — заявил врио Михаил Развожаев, увидев в субботу, 8 августа, больницу своими глазами. И пообещал найти источники финансирования.

В этом корпусе Первой горбольницы, построенном в 1978 году, размещены травмпункт, две хирургии, гинекология и приемный покой.

Напомним, что строительство трех больниц в Севастополе — скорой помощи, инфекционной и онкологического диспансера — было включено в ФЦП еще в 2015 году, но до настоящего времени выполнено только их проектирование.

В феврале 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении госконтракта на строительство больницы скорой медицинской помощи в Севастополе со структурой Ростеха — «РТ-Соцстрой». Стоимость работ оценивается в 7,58 млрд рублей. Контракт должен быть заключен не более чем до 31 декабря 2021 года. «РТ-Соцстрой» может привлекать субподрядчиков и соисполнителей, но при этом сама компания должна исполнять обязательства не менее чем на 25% от общей стоимости.