Пожар под Бахчисараем был виден в Севастополе

По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, в 17.40 в службу спасения поступил сигнал, что в районе с.Тенистое Бахчисарайского района произошло возгорание леса. Незамедлительно было организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. Всего в тушении пожара принимали участие 159 человек и 35 единиц техники. Ликвидация огня осложнялась сильным порывистым ветром, который постоянно менял направление, и высокой температурой воздуха.

«В районе села Тенистое Бахчисарайского района горит лес. Мы сейчас здесь, наблюдаем. Площадь возгорания большая, много пожарных машин. Мы на месте, где уже огонь ликвидировали. Но пожар распространился на большую территорию. Прямо видно, как вспыхивают деревья на некотором расстоянии от нас», — передала с места происшествия корреспондент «Севастопольской газеты» Евгения Щербакова.

Высокий столб черного дыма в северной части горизонта был виден в Севастополе. Жители города активно интересовались, что это горит и где?

В 22.45 пожар был локализован. Площадь пожара уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В Крыму и в Севастополе с марта 2020 года установлен особый противопожарный режим, которым запрещено посещение лесов.