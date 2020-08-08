Украина закрывает границу с Крымом

С 9 по 30 августа прекращают работу украинские пропускные пункты «Каланчак», «Чаплынка» и «Чонгар».

Работа контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом временно прекращается для предотвращения распространения на Украине инфекции covid-19. Такое решение принято на внеочередном заседании кабмина Украины 8 августа.

Запрет на пересечение границы будет действовать с 8.00 воскресенья, 9 августа.

Как сообщила пресс-служба Государственной погранслужбы Украины, пропускные операции будут осуществляться только в отношении граждан Украины и членов их семей, проживающих в Крыму и Севастополе, — на въезд и на выезд.

Вернутся на Украину из Крыма будет разрешено и ее гражданам, не проживающим на полуострове, но только в случае их согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома».

Также пересечь границу смогут лица с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с территории полуострова.