Запустят систему бронирования номеров в мини-отелях Крыма

В августе начнет работу электронная система приобретения турпутевок «Фортуна», которая объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели полуострова и их похожие предложения, предлагая их туристам, как единый объект.

Как сообщает Министерство туризма и курортов Республики Крым, разработанное спецпредложение позволит мини-отелям полуострова перейти на круглогодичную работу, а туристы получат возможность приобретать туры со скидкой до 90%.

Согласно условиям программы «Фортуна», гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки.

При этом, существует возможность посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю может быть подобран тур с проживанием в одном отеле и в нескольких.

Первым запускает работу отелей в системе Фортуна туроператор «Библио Глобус». На данный момент можно найти размещения в отелях в Крыму по цене от 300 рублей в сутки за номер.

«Продажа номерного фонда осуществляется по автоматической тарификации, то есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость. И цена перестанет расти «ручным», часто необоснованным накручиванием цен до 100%. Автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в рамках рыночной стоимости, учитывая сезон и спрос», — отмечает генеральный директор туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко.

В свою очередь, мини-отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 номеров система «Фортуна» позволит увеличить загрузку до 100% на протяжении 7-8 и более месяцев.