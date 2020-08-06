Рекорд по заболевшим и новый смертельный исход

В Севастополе количество умерших от коронавируса на 6 августа составило уже 11 человек. А в Республике Крым зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом — 39 за сутки.

Ранее в регионе наибольшее число заразившихся с начала пандемии — 38 — было зарегистрировано 5 июля. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 386 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 986, умерших — 16.

В Севастополе количество умерших от коронавируса на 6 августа составило уже 11 человек. Последний случай — умерла 88-летняя женщина. Диагноз у неё подтвердился при жизни. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией. При этом население города-героя меньше населения Республики Крым в четыре раза.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 360 человек. За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая заболевания covid-19. В числе заболевших — мужчина и двое его детей в возрасте пяти и девяти лет, а также женщина, контактировавшая с заболевшими ранее людьми.