Отсутствие записи к врачу скрасят новым дизайном инфоматов

Сотрудники «Медицинского информационно-аналитического центра» и разработчики медицинской информационной системы делают использование инфоматов для записи к врачу проще и доступнее, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

Интерфейс привели к единой цветовой гамме, увеличены размер и контрастность шрифта, активных элементов.

«Мы полностью обновили дизайн инфомата, делая упор на удобство для пользователей старшего поколения», — сообщила начальник отдела сопровождения веб-порталов МИАЦ Анастасия Калашникова.

Запись через инфомат попытались сделать интуитивно понятной. На каждом шаге пациенту необходимо совершить всего одно действие: ввести номер полиса, выбрать медицинскую организацию, и так далее. Каждый шаг сопровождают подсказки вверху экрана.

Обновлённый инфомат установили в поликлинике на улице Бориса Михайлова. Тестирование нового интерфейса будет идти до начала сентября. За это время будет собрана обратная связь от пациентов поликлиники и ее сотрудников. При необходимости специалисты внесут правки, после чего новый дизайн будет распространен на инфоматы всех городских поликлиник.

Надо отметить, что проблемы с записью к врачам в Севастополе возникают в первую очередь из-за неукомплектованности кадров в местных поликлиниках, а не из-за дизайна инфоматов. Только в Первой городской больнице, по данным сайта горздрава на май 2020 года, не хватает более 40 врачей, а в больнице №5 — более 60!