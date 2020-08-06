Отремонтированный кинотеатр «Россия» откроют громкой премьерой

Капитальный ремонт кинотеатра «Россия» почти выполнен, но из-за коронавирусной инфекции его открытие откладывается на неопределенный срок.

— Капитальный ремонт кинотеатра находится на финишном этапе. Все залы оснащены и готовы показывать фильмы уже завтра. Остались мелкие отделочные работы, — говорит директор государственного учреждения культуры «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега.

По его мнению, открывать отремонтированный кинотеатр надо громкой премьерой, которых на сегодняшний день нет. Да и заполняемость действующих кинотеатров в городе сейчас всего 10%. Открытие еще одного кинотеатра для учреждения культуры станет убыточным.

— Мы ждем, когда громкие премьеры выйдут на экраны, тогда сразу откроем кинотеатр. Потому что без этого зрителя нам не собрать и, соответственно, кассу, — уверен Д.Гарнега.

В обновленном кинотеатре обустроено три зрительных зала: большой на 465 мест, средний — на 33 места и малый — всего на 14 мест.

Напомним, ремонт в кинотеатре «Россия» начался в конце июля 2019 года. За 100 млн рублей, 16 из которых выделено из городского бюджета, из одного зала на 600 мест сделали три, установили современное звуковое оборудование, привели в порядок фасад здания. Работы планировали завершить к концу 2019 года.