Некачественный асфальт переделали за ночь

Только что уложенный асфальт на остановке общественного транспорта «Улица Репина», что в районе площади «имени 50-летия СССР», в ночь с 5 на 6 августа сняли и заменили на новый.

Удивленные читатели обратились в газету с резонным вопросом о причине такого расточительства, а «Севастопольская газета» переадресовала вопрос в ГБУ «СевАвтодор» — заказчика ремонта дороги на проспекте Гагарина.

Там объяснили, что в ходе приемки работ были выявлены дефекты асфальтового покрытия в виде колейности в районе остановки и поворота на ул.Репина. Подрядная организация ООО «Дорожник» устранила выявленные дефекты за собственные средства.

Между тем, пользователи соцсетей отреагировали на сообщение комментариями, что только заменой асфальта проблемы колейности не решить. Тут же припомнили, что в относительно недавней практике дорожного строительства на остановках общественного транспорта было принято укладывать бетонные дорожные плиты, что позволяло избежать этой самой колейности. Другим потенциальным участком, которому грозит продавленный под тяжестью троллейбусов и автобусов асфальт, называют остановку «Площадь Ушакова», где при недавнем ремонте ул.Большой Морской тоже убрали бетонные плиты.