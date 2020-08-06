«Крах Вавилона» грозит заторами на ялтинской дороге

Международное байк-шоу «Крах Вавилона» стартует 8 августа. Добраться до места его проведения будет как всегда непросто.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время массового мероприятия вводится ряд ограничений.

8 августа с 9.00 до 9.00 часов 10 августа на участке дороги Ялта – Севастополь в районе Сухой речки и горы Гасфорта максимальная скорость движения транспортных средств будет ограничена до 50 км/ч.

Практика предыдущих шоу показывает, что проехать этот участок на ялтинской дороге и с такой скоростью не реально. Водителям, отправляющимся на Южный берег в эти выходные дни, нужно быть готовым стоять в пробке от Сапун-горы до Гончарного часа три.

В районе проведения байк-шоу (в том числе по дороге на Морозовку) будет действовать и запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

А вот левый поворот при подъезде к памятнику солдатам Сардинского Королевства, погибшим в Крымской войне, в эти дни разрешат. От этого поворота по грунтовке до места проведения байк-шоу будут добираться владельцы билетов на вип-места.

Остальным зрителям рекомендовано отправляться на мото- и музфестиваль общественным транспортом. В этом направлении с 5-км Балаклавского шоссе ходят автобусы №18 до Морозовки, №37, 41 и 183 в Байдарскую долину.

Во время проведения и после окончания мероприятия (8 и 9 августа с 17.00 и до четырех утра) будут организованы бесплатные челночные перевозки до горы Гасфорта автобусами большой вместимости с 5 км Балаклавского шоссе (от кафе «Золотое кольцо») и с пл.Захарова.