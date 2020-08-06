Калифорнийский окунь приплыл в Крым из Днепра

Такой ответ «Севастопольская газета» получила на вопрос, каким образом и откуда в озере Верхнем, что в районе села Передовое, могла оказаться эта явно неэндемичная пресноводная рыбка.

По информации кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника отдела планктона Института биологии южных морей Евгении Карповой, речь идет о солнечном окуне, или солнечной рыбе.

— В водоемах Крыма отдельные экземпляры появились давно, не менее 20 лет назад, и связаны с подачей в Крым вод Днепра, откуда он попал в пруды рыбхоза и в дальнейшем распространялся по водохранилищам и прудам с рыбопосадочным материалом. Это весьма агрессивный вселенец, очень негативно влияющий на аборигенную фауну — рыбы уничтожают икру и мальков других видов. Там, где поселяется этот окунь, часто наблюдается обеднение ихтиофауны водоема, — сообщила Е.Карпова.