В Крыму на вызов дождей собираются потратить 25 миллионов рублей

Правительство региона объявило тендер на «выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты». Стоимость работ оценивается в 25,5 млн рублей, финансирование произведут из бюджета республики. Заявки на участие в тендере принимают до 25 августа, 1 сентября подведут итоги и определят победителя, сообщает RosTender.info.

Дожди собираются вызывать с помощью реагентов, запускаемых с самолета, оборудованного азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. Также на борту самолета будет установлена система радиолокации облаков и осадков с измерительно-вычислительным комплексом, который, в частности, определяет водность облаков, а также скорость и направление ветра. Измерительный комплекс соединен с системой диспетчеризации. Последняя позволяет измерять и рассчитывать основные метеорологические параметры атмосферы и облаков и пилотажно-навигационные характеристики полета.

По плану самолет должен выполнять работы по искусственному вызову осадков в течение 45 часов общего времени. Вылеты он будет совершать из Симферополя. Заказчик работ Госкомитет Крыма по сельскому хозяйству и мелиорации.

В начале 2020 года в Крыму из-за отсутствия осадков обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация с водой сложилась в Симферополе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился за помощью в решении вопроса дефицита воды к президенту и к министру обороны РФ.

С.Аксенов на пресс-конференции в начале июля говорил, что Крым заключит соглашение Росгидрометом на сумму около 50 млн рублей для обстрела грозовых облаков со специального самолета для вызова дождей.