Севтеплоэнерго устанавливает в котельных новые насосы

Тепловики Севастополя готовят город к зиме. До начала отопительного сезона нужно заменить 18 насосов в котельных.

Уже установлены новые подпиточные насосы в котельных по ул.Гоголя, 4-я Бастионная и сетевые насосы на ул.Курчатова, Михайловская и Узловая.

В котельной Загородной балки насосы служат с 1977 года — с момента ввода в эксплуатацию самой котельной — и уже выработали свой технический ресурс. Здесь уже заменили один насос и начинают монтаж второго. Эта котельная обеспечивает теплом порядка 60 жилых домов, расположенных в центральной части города.

Новые насосы энергоэффективные, малошумные, обладают большей производительностью, лучше себя ведут в эксплуатации и легче поддаются ремонту, сообщила пресс-служба ГУП «Севтеплоэнерго».