Работы на Красном спуске приостановлены

На информационном щите у натянутой зеленой сетки на Красном спуске написано, что работы по укреплению склона должны были завершиться 31 июля. Но объект выглядит явно недоделанным, и никаких рабочих на стройке не видно.

«Севастопольская газета» решила выяснить, не превращается ли Красный спуск в очередной долгострой.

— На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Задержки поставок необходимых материалов произошли из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее основные виды работ почти завершены, — рассказал начальник производственного отдела ООО «Научно-производственное объединение «Базальтум» Олег Магомадов.

Осталось установить трехметровый оградительный барьер на верхней части склона. А вопрос о высадке зеленых насаждений поверх сетчатого покрытия сейчас обсуждается с заказчиком.

Работы на спуске могли бы быть завершены к концу августа, но на днях в адрес подрядчика поступило предписание Министерства культуры о приостановке работ. Ситуация осложнилась вопросами о принадлежности земли, на которой ведется укрепление склона. Оказывается, эта территория принадлежит Историческому бульвару...

В ближайшее время должно состояться совещание всех заинтересованных сторон о перспективах реализации проекта.

Отметим, что на публичной кадастровой карте России участок, на котором расположен Красный спуск, не является территорией Исторического бульвара.

Напомним, в начале мая московская фирма «Научно-производственное объединение «Базальтум» начала работы по укреплению склона на Красном спуске. В соответствии с техническим заданием предполагались вырубка кустарника, устройство тропы и анкерного крепления на горном склоне, установка стоек и сетки, устройство, укрепление склона на площади 2,7 тысячи квадратных метров сетчатым покрытием «Геомат», озеленение, вывоз древесных отходов. Заказчиком выступает ГБУ «Севастопольский Автодор». Стоимость противоаварийных работ — 30 миллионов рублей.