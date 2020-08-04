Приглашают смотреть кино под звездами

«Севастополь кино» приглашает жителей и гостей города в летний кинотеатр Матросского бульвара, на киноконцертную площадку парка им.Ахматовой на просмотр советской классики.

В программе кинопоказа сборники мультфильмов: «Приключения Винни Пуха», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «38 попугаев», «Куда идет слоненок», «Мойдодыр». Из фильмов: «Человек-амфибия», «Иван Васильевич меняет профессию», «Жестокий романс» и другие.

— В начале августа прошли первые сеансы в летнем кинотеатре на Матросском бульваре. Кинотеатр пользуется популярностью, хотя надо понимать, что сегодня показывают фильмы бесплатно и это добавляет мероприятию популярности. Поэтому мы решили, что август отработаем фильмами отечественного производства, — рассказал директор государственного учреждения культуры «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега.

По его словам, летний кинотеатр на Матросском бульваре будет работать каждый день, кроме понедельника. Платные киносеансы начнут в октябре, если позволит погода.

Д.Гарнега пообещал, что в ближайшее время расписание кинопоказов разместят на афишах по центру города, на сайте «Севастополь кино» и правительства города, а также на стендах в парке им.Ахматовой и на Матросском бульваре.

С 4 по 9 августа в летнем кинотеатре Матросского бульвара начало сеансов в 21.00, в парке им.Ахматовой — в 20.30.