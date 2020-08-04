На Учкуевку можно добраться катером

В Севастополе запустили коммерческий туристический маршрут по направлению «Артбухта – пляж «Учкуевка». На линии работают два катера, рейсы выполняются каждый час. Первый катер отходит от Артбухты в 8.30, последний — в 18.30. С пляжа «Учкуевка» первый катер отправляется в 9.20, последний — в 19.20.

Проезд обойдется взрослому пассажиру в 100 рублей, ребенку в возрасте с 7 до 14 лет — в 50 рублей, детям до 6 лет — бесплатно.

Льготы по бесплатному проезду распространяются на многодетные семьи, детей войны, инвалидов I группы, детей-сирот в сопровождении взрослого.

В правительстве Севастополя обещают, что коммерческий туристический маршрут на данном направлении будет работать до конца курортного сезона, а в 2024 году на Учкуевке оборудуют капитальный причал.