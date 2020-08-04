На Фиоленте спасли детей, унесенных на резиновой лодке

Двух детей в возрасте 17 и 10 лет плавающих на резиновой лодке силой течения отнесло далеко от берега. Крики о помощи услышал капитан яхты.

Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному Центра гражданской защиты Севастополя в понедельник, 3 августа, в 20.56.

В службу спасения «101» звонил капитан яхты «Победа»: он услышал крики о помощи и поднял пострадавших на борт.

К месту происшествия были направлены два поисково-спасательных отряда. Спасатели эвакуировали спасенных детей и катером «Чибис» доставили к берегу, где передали отцу. Медицинская помощь потерпевшим не потребовалась, сообщила пресс-служба ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».