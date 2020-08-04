На дельфинарий в Артбухте подали в суд

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства дельфинарий, расположенный в Артиллерийской бухте, осуществляет свою деятельность в акватории Черного моря в отсутствие договора водопользования.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, межрайонный природоохранный прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении на юридическое лицо, которое нарушило требования закона при осуществлении деятельности дельфинария в Артбухте, обязанности прекратить эксплуатацию бассейна, использование набережной, а также забор и сброс морской воды в акваторию Черного моря до предоставления водного объекта в пользование.

Иск прокурора направлен для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Севастополя, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Напомним, что в 2017 году дельфинарий в Артбухте поменял собственника. Предыдущий владелец — ООО «Биологическая станция» — просил городские власти напрямую заключить с ними договор аренды на их часть территории набережной и до, и после 2014 года, но не нашел понимания. При губернаторе Дмитрии Овсянникове, имеющем ижевские корни, дельфинарий достался ижевскому предпринимателю Сергею Белякову.