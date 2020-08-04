Кто поможет пожилому человеку?

Одинокой пожилой женщине нужна помощь, о которой она не склонна просить. Да и не может 88-летний человек воспользоваться телефоном, интернетом и прочими техническими средствами, чтобы получить поддержку.

Веру Егоровну Бобкову знают все, кто живет в районе улиц Частника, Катерной, Почтовой, Киянченко… Скрюченная старушка с козой — местная достопримечательность. Пожилая женщина с явно больным позвоночником изо дня в день с трудом катит впереди себя тележку, направляясь из своего дома, что на ул.Катерной, на рынок «Чайка», или возвращается оттуда.

Ее частенько можно видеть с козой, которую она отгоняет пастись в окрестностях дома и по пути громко воспитывает.

Собственно, с этой самой козы все и началось. Вернее, с рассказа ветерана-подводника Федора Б. о том, что когда он проходил мимо дома №7 по улице Катерной, к нему обратилась женщина с просьбой помочь справиться с козой, которую надо обязательно подоить, а сил удержать животное у старушки уже нет.

В течение получаса совместными усилиями хозяйке козы и подводнику удалось справиться с этой задачей.

Оглядевшись по сторонам, наш рассказчик увидел: наружная стена дома обвалилась, вход в аварийном состоянии, по стене идут трещины, которые грозят еще большим обвалом. Тягостное впечатление производит и двор, в котором навален бытовой мусор. В состоянии разрухи находится и сарайчик для козы.

По словам мужчины, в доме нет ни воды, ни канализации, а потому совершенно не понятно, как пожилая женщина умудряется жить в таких условиях в 21 веке!

Разумеется, увидев все это, мужчина задумался, как и чем можно было бы помочь хозяйке. На ум пришли волонтеры, которые с весны активно пиарятся на помощи пожилым людям во время пандемии коронавируса. Вот они-то и могли приложить здесь свою энергию и силы!

— Но перед этим следует, видимо, направить на Катерную комиссию, в которую вошли бы представители санэпидстанции, департаментов здравоохранения, соцзащиты, МЧС и даже, возможно, сельского хозяйства — чтобы ветеринар осмотрел козу и, возможно, помог женщине с содержанием животного, — считает редакционный гость.

Не в деньгах дело

Уже на следующий день корреспонденты «Севастопольской газеты» отправились к обозначенному дому, который отыскать оказалось совсем нетрудно: верный ориентир — разрушенная стена. А напротив в воинской части бодро укладывают новенький каменный забор.

Входная дверь в дом оказалась незапертой, потому войти и визуально убедиться в верности информации о разрухе не составило труда.

Хозяйку дома удалось обнаружить на обратном пути. Она толкала впереди себя все ту же тележку, возвращаясь домой с рынка «Чайка». Непродолжительная беседа состоялась прямо на проезжей части. Женщина охотно рассказала о себе.

Ей 88 лет, родом она из Курской области. В Севастополе проживает с 1965 года, тогда и купила небольшой домик на Катерной, который, пока была здорова и молода, содержала в порядке и чистоте.

Работала на рыбоконсервном комбинате, где числилась в передовиках производства и даже награждена какими-то тремя медалями.

Увидев, что мы ее фотографируем, Вера Егоровна резко прервала свой рассказ.

— Зачем это? Посмеяться надо мной хотите? — возмутилась она и тут же призналась, что кто-то уже фотографировал ее, а также дом с этой неблаговидной целью.

На уверения, что мы ничего подобного делать не будем, старушка продолжила рассказывать: мол, было время, когда даже в шахте работала на Донбассе, и однажды едва там не погибла. Несладко ей пришлось в жизни — бывший муж не раз поднимал на нее руку, потому семейная жизнь ее не была долгой. А вот детей бог ей не дал, оттого на старости лет осталась она совсем одна.

В украинские времена она имела статус участника Великой Отечественной войны, но на вопрос, числится ли в какой-либо ветеранской организации, женщина только пожала плечами. Дескать, зачем? Не привыкла на что-то жаловаться или о чем-то просить. Тем более, что в наше время это предлагается делать исключительно посредством обращения на различные интернет-сайты, о которых в случае Веры Егоровны как-то и вспоминать неловко.

Да и о чем просить: пенсию получает исправно, на жизнь денег хватает. Другое дело, что силы уже не те, вот и с разрушенной стеной в ее без малого девяносто лет никак не справиться.

Кстати, в момент обрушения Вера Егоровна была дома. Говорит, услыхала грохот, а когда вышла посмотреть, только и осталось, что всплеснуть руками...

После этого, рассказывает, приходил какой-то мужчина, осматривал стену, обещал, что на днях придут и отремонтируют. Да только пока обещанием все и ограничилось.

Никого нет дома

Для понимания ситуации «Севастопольская газета» направила информационный запрос в департамент труда и социальных отношений: там ведь совершенно точно должны знать, какими социальными льготами обеспечивается Вера Егоровна.

С ответом в департаменте медлить не стали, уже через несколько дней сообщив, что «упомянутое нами лицо состоит на учете в департаменте по одной из льготных категорий».

«В соответствии с действующим законодательством в рамках полномочий департамента льготнице назначены и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные данной категории», — говорится в официальном ответе.

Далее сказано, что с целью организации возможной социальной помощи в рамках компетенции специалисты ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» 21.07.2020 года посетили пожилую женщину, но, увы, дома ее не застали. Поэтому оставили ей в почтовом ящике записку «с предложением связаться с учреждением для получения денежной и социальной помощи на дому».

Однако, как далее указано в ответе, по состоянию на 27.07.2020 за помощью по указанным телефонам женщина не обращалась. Между тем, согласно существующему законодательству, у департамента нет законных оснований для принуждения граждан к получению социальной помощи.

Кто поможет ветерану?

В списках Совета ветеранов Ленинского района имя Веры Егоровны Бобковой отыскать так и не удалось. Однако именно в эту организацию обратилась «Севастопольская газета» после разговора с нашей героиней — а вдруг именно здесь к ней сумеют найти подход?

В совете наш рассказ был выслушан внимательно. Пообещали разобраться и подумать, чем и как можно помочь. На наведение справок и выяснение обстоятельств ушло несколько дней, по прошествии которых ответственный секретарь совета Татьяна Шатайло рассказала о планах оказания помощи В.Е.Бобковой.

— Побывали, посмотрели, посовещались у себя. Решили действовать в двух направлениях. Во-первых, обратиться к военным за помощью в восстановлении обвалившейся стены. Во-вторых, хотим, чтобы женщине была оказана медицинская помощь, в которой она явно нуждается, — сообщила Т.Шатайло.

Правда, предупредила, что на это потребуется время. А много ли его осталось у Веры Егоровны?