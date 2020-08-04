ЕГЭ сдали все

Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена в Севастополе в этом году не потребуется.

Госэкзамен сдавал и сдал 2471 человек, в том числе 269 выпускников прошлых лет. Результаты ЕГЭ являются проходными баллами для поступления в вуз.

Максимальное количество баллов — 100 — в Севастополе получили 11 экзаменационных работ: по три работы по русскому языку и истории, две по литературе, по одной — по профильной математике, обществознанию и физике.

С 3 по 8 августа в стране проходит дополнительный период сдачи ЕГЭ. Экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Севастополя, Ненецкого и Чукотского автономных округов, где все участники ЕГЭ сдали экзамены в июле.