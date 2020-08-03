Новые камеры у Омеги видят все нарушения водителей

В Севастополе устанавливают новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД, камеры которых фиксируют нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах. Первый такой комплекс уже установлен над пешеходным переходом в районе бухты Омега, сообщает ГИБДД Севастополя.

Камеры установлены с обеих сторон перехода. Каждая следит за определенной полосой движения. Таким образом, ни один участок пешеходного перехода не останется без фиксации. Чтобы исключить неоднозначные моменты, ведется видеозапись каждого факта нарушения и с противоположной стороны датчика, объяснили в Госавтоинспекции.

Кроме основного предназначения, комплекс фиксирует разворот на пешеходном переходе, нарушение правил остановки или стоянки, превышение скоростного режима, движение по обочине, движение по полосе для маршрутных транспортных средств и выезд на полосу встречного движения.