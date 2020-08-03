Некачественные детские площадки приказано снести и вывезти

Проведенная инвентаризация внутридворовых детских и спортивных площадок показала низкое качество исполнения многих из них. Вопрос об этом был поднят на аппаратном совещании 3 августа.

По словам вице-губернатора Владимира Базарова, особые нарекания вызывают старые детские площадки, они не вписываются ни в какие нормативы. Однако, как выяснилось, не везде жители согласны устанавливать новые площадки, и даже ведут по этому поводу дискуссии.

Однако наибольшее возмущение вызывает качество детских площадок, которые были установлены год назад и за это время уже пришли в негодность. Жалобы на этот счет регулярно поступают от жителей города.

— Мы провели инвентаризацию детских и спортивных площадок и сейчас составляем претензии по гарантийным обязательствам к части компаний. Это касается горхоза и особенно муниципалитетов, — отчитался В.Базаров, получив указание демонтировать и увезти некачественные площадки, а заодно провести претензиозную работу, сделав соответствующие выводы по заказчикам.

Напомним, что инвентаризация детских и спортивных площадок была проведена после случая падения на ребенка футбольных ворот, которые были завезены, но не установлены на дворовой спортивной площадке.