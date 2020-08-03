На Северной стороне наводят порядок с февраля

И.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов отчитался о выполнении поручений по итогу поездки врио губернатора на Северную сторону 19 февраля этого года.

Первое поручение касалось дома на ул.Леваневского, в котором расположена детская поликлиника. Женщина, живущая в квартире на четвертом этаже, жаловалась, что после ремонта медицинского учреждения, расположенного на первом этаже, стены дома дали трещины.

«Деформации потолков, стен и полов не выявлено. Есть незначительные трещины на потолке. Внешних повреждений со стороны фасада — подтеков, отвалившейся штукатурки также нет. Собственнику разъяснения дали», — отчитался Е.Горлов.

Второе выполненное поручение — устранены дефекты ремонта крыши в другом доме на этой же улице. Капитальный ремонт там сделали в 2017 году.

«Прошедшие дожди показали, что система работает. Подрядной организации, проводившей капитальный ремонт кровли, выставлены требования. Сейчас ведется претензионная работа. Будем взыскивать затраты», — сообщил руководитель горхоза.

Кроме того, в рамках поручений по итогам поездки на Северную сторону были устранены утечки в подвале дома на ул.Леваневского и восстановлен забор местной котельной.