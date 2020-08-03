Источник заражения местных жителей правительству не понятен

На утро 3 августа в Севастополе выявили еще двоих заболевших covid-19.

Один из новых заболевших — очередной иногородний отдыхающий, второй случай — у местной жительницы.

На утро 1 августа было пять новых случаев заболевания covid-19: у четырех лиц пенсионного возраста и у 26-летней девушки. На следующий день, 2 августа, коронавирус подтвердился у двух мужчин, приехавших в Севастополь на заработки из других регионов России, и у местной жительницы, контактировавшей с ранее заболевшими.

По словам вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина, сейчас число заболевших среди приезжих и местных сравнялось, однако источник заражения севастопольцев остается не понятным.

— В инфекционной больнице находятся 40 детей и 28 человек в возрасте старше 65 лет. Среди заболевших — только один ребенок с подтвержденным диагнозом covid-19. В отделении интенсивной терапии инфекционной больницы сейчас шесть человек, еще пять — в больнице №9, — сказал А.Кулагин.

Он также доложил, что у ребенка с подозрением на covid-19 этот диагноз не подтвердился.

Как пояснил глава севастопольского отделения Роспотребнадзора Роман Проскурнин, у ребенка выявлен лептоспироз, которым, предположительно, он заразился, купаясь в Черной речке.

— Сейчас наша группа нозологов отбирает там материалы, и результаты будут известны в течение недели, — сказал Р.Проскурнин.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 354 человека, выздоровел 291 человек, девять человек умерло.