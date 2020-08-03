Готовность «Ласпи» ко второй смене проверят

— Завтра посмотрим со всеми надзорными органами еще раз готовность ко второй смене, — предупредил на аппаратном совещании 3 августа директора департамента образования и науки Елену Богомолову врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Все там готово, — сообщила Е.Богомолова.

Директор департамента также отчиталась, что 195 детей 1 августа вернулись из «Артека», до этого 20 ребят вернулись раньше срока по разным причинам.

Напомним, что первая смена в «Ласпи» не смогла открыться из-за несоответствии лагеря требованиям пожаробезопасности. В результате 250 детей вместо ДОЛ «Ласпи» получили путевки в ДОЦ «Артек».

Причем, 35 человек по состоянию здоровья не смогли попасть в «Артек», но им были обещаны места в других лагерных сменах.