ФЦП по Крыму и Севастополю скорректирована и продлена до 2024 года

Постановлением Правительства РФ от 27 июля 2020 №1123 внесены изменения в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». Это уже 13-я корректировка принятой в августе 2014 года программы.

«Программа продлена до 2024 года и объем ее финансирования составляет 1,257 трлн рублей. В новую редакцию добавлено более 60 новых объектов», — объяснил Андрей Никитченко, руководитель Дирекции по управлению ФЦП.

Севастополь в новой редакции получил семь новых объектов на 14,4 млрд рублей: дюкер, первый этап ливневой канализации, реконструкцию двух объектов транспортной инфраструктуры, ТЭО по служебному жилью, кадетский корпус СК РФ, палатный корпус больницы №4. Также Севастополю доводятся необходимые средства на КОС «Южные» и 8-й этап трассы «Таврида».

Большое внимание при корректировке программы было уделено вопросам водоснабжения Крыма. На реконструкцию 13-ти прибрежных КОС предусмотрено более 37 млрд рублей. На водоснабжение Симферополя предусмотрено более 13 млрд рублей, в том числе: на реконструкцию Севастопольского водовода от Вилинского водозабора до Межгорного гидроузла с реконструкцией самого Вилинского водозабора, на строительство Бештерек-Зуйского водозабора со строительством водовода от него до насосной станции Белая в Симферополе. Помимо этого, в Крыму предусмотрено строительство дублирующих водоводов Ялта-Форос, Ялта-Артек, реконструкция водовода Ялта-Симеиз.

В Программу добавлено 13 новых объектов транспортной инфраструктуры в Республике Крым на 132 млрд рублей. Самые дорогостоящие из них — строительство автомобильного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное (33,3 млрд руб.), строительство и реконструкция дороги Белогорск – Приветное (31,8 млрд руб.), капитальный ремонт дороги Перевальное – Алушта (29 млрд руб.), ремонт дороги Бахчисарай – Ялта (14 млрд руб.).

Еще одно важное новшество 13-й редакции. При необходимости перераспределения средств с одного объекта программы на другой (из-за рисков неосвоения или, наоборот, расходования средств быстрее запланированных сроков) процедуру можно будет выполнить оперативно без корректировки всей программы.