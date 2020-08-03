Электричек из Севастополя в Симферополь станет больше

С 7 августа Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначает дополнительные рейсы электропоездов по маршруту Севастополь — Симферополь и обратно. Новые электрички из Севастополя будут отправляться в 13.50 и в 20.20, а прибывать в Симферополь — в 15.15 и в 21.47 соответственно.

Из Симферополя они отправятся в 15.50 и в 22.20. До станции Севастополь доедут в 17.32 и в 23.45.

В связи с назначением новых пригородных поездов изменится расписание электрички из Симферополя в Севастополь, которая отправлялась в 14.50. С 7 августа она будет отправляться в 14.05.

Всего на линии между Севастополем и Симферополем будут курсировать девять пар электропоездов. Шесть пар — до Симферополя и обратно, три — до Евпатории и обратно через Симферополь. Это комфортабельные поезда серии ЭП2Д с системой климат-контроля, биотуалетами и специальными местами для колясочников.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находившийся в рабочей поездке в Крыму в начале прошлой недели, говорил о необходимости увеличения частоты рейсов пригородных электричек между Севастополем и Симферополем и дал поручение Минтрансу рассмотреть возможность использовать в Севастополе железную дорогу как городской транспорт.