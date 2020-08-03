Дорогу на Античном пока проектировать нельзя

Запроектировать двухполосную автомобильную дорогу между проспектом Античный и улицей Корчагина, с последующим строительством дороги, станет возможно только после определения границ двух объектов культурного наследия — усадьбы и античной дороги, расположенных на участках, переданных Херсонесу Таврическому.

Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 3 августа.

Этот вопрос обсуждался в ходе недавнего визита в Севастополь министра культуры РФ Ольги Любимовой. Договорились в первоочередном порядке заняться определением границ этих исторических объектов.

По словам директора департамента транспорта Сергея Румянцева, параллельно идет проектирование двухполосной автодороги на пр.Античный, которая пройдет в непосредственной близости от объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— В рамках строительства будет построена развязка до пересечения с автомобильной дорогой, пересмотрено устройство тротуаров пешеходной зоны, обеспечена пешеходная доступность к жилым массивам и к объектам социальной направленности, — сообщил С.Румянцев.

На это вице-губернатор Денис Солодовников отметил, что работы займут не менее года. Именно поэтому «на осень – зиму – весну необходимо запроектировать настилы, которые смогут обеспечить качественное передвижение жителей».

В подтверждение сказанного врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ближайшее время директор профильного департамента минкульта РФ посетит Севастополь, чтобы быстрее разобраться с установлением границ объекта культурного наследия.