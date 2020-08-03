Доходы главы Крыма за год выросли на 1,4 млн рублей

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в 2019 году заработал на 1,4 млн рублей больше, чем годом ранее, его доходы составили 4,3 млн рублей. Доходы его супруги увеличились на 1,7 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

Это следует из документов, опубликованных на сайте Совета министров республики, сообщает ТАСС.

По итогам 2018 года Аксенов задекларировал доход в размере 2,9 млн рублей, годом ранее — 2,64 млн рублей. Его супруга заявила 14,6 млн рублей против 12,9 млн рублей в 2018 году.

Как и в декларации, поданной годом ранее, за С.Аксеновым не числится ни недвижимости, ни транспортных средств, в пользовании у него находятся дом площадью 577,5 кв.м и земельный участок в 607 кв.м. Эти же дом и участок находится в пользовании у его жены, у которой в пользовании находится еще один участок площадью 961 кв.м.

На супругу главы республики также зарегистрированы автомобиль BMW 750 Li xDrive, три квартиры площадью 66,3 кв.м, 30,6 кв.м и 48,7 кв.м как и в 2018 году. В декларации супруга Аксенова указала 11 нежилых помещений против девяти в 2018 году.

Из-за пандемии коронавируса чиновникам разрешили задекларировать доходы за 2019 год не к 1 мая, а к 1 августа.

Данных о доходах членов правительства Севастополя на утро 3 августа на официальном сайте нет.