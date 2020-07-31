Предлагают вместе делать утреннюю зарядку

С 1 августа по 30 сентября (по средам и субботам) можно будет заниматься физкультурой на пяти площадках в разных районах города.

Всех, кто ценит свое здоровье и знает, что оно начинается с бодрого утра, приглашают дружно заняться зарядкой на черых городских локациях: в парке на пересечении улиц Крестовского и Новикова (Балаклава); в парке Победы (на набережной), в парке им.Анны Ахматовой; на пляже «Хрустальный» (набережная Перелешина); в эко-парке «Лукоморье».

К участию допускаются все желающие, без каких-либо ограничений. В программу зарядки включены: комплекс общеукрепляющих упражнений, гигиеническая гимнастика, танцевальная аэробика, разработанные с учетом особенностей организма и степени подготовки участников, а также консультации населения по вопросам физической культуры и спорта и ведения здорового образа жизни.

— Это мероприятие рассчитано на самых активных жителей города. Если получим хороший отклик, то на следующий год будем планировать занятия по три-четыре раза в неделю, - рассказывая о зарядке «С бодрым утром!», заявил Дмитрий Карпов, директор ГАУ «Центр подготовки сборных команд Севастополя».

Начало зарядки в 7:00.