По мосту через суходол наконец-то запустили четыре полосы движения

Утром 31 июля запущено двухстороннее четырехрядное движение по мосту через суходол на проспекте Гагарина.

По уже несколько раз анонсированному к сдаче 35-метрововму мостовому переходу наконец-то запущено движенние автотранспорта в полном объеме.

Задержки со сроками руководство города объяснило сложными технологиями, которые мостовики никак не могли нарушить.

Как прозвучало в ходе приемки объекта, на сегодняшний день положен первый выравнивающий (но не финишный) слой асфальта, который и позволил открыть движение по четырем полосам.

Теперь же решается вопрос о закупке современного щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия, которое будет уложено сверху. По таким технологиям уложен асфальт на Большой Морской и на трассе «Таврида».

— Движение на этом отрезке больше останавливаться не будет. Работы по укладке верхнего слоя асфальта планируется выполнять ночью. За три ночи, к 15 августа, должны завершить, — пообещал врио губернатора Михаил Развожаев, добавив, что в конце августа будет полностью выполнено благоустройство тротуаров, завершены работы по освещению проспекта.

По его словам, фактически на прежнем месте восстановят остановку общественного транспорта, пешеходный переход, который будет работать по требованию. Только тогда столь долгожданный горожанами объект будет сдан окончательно.

Его общая протяженность вместе с подходами составляет около 500 метров. В ходе ремонтных работ должно быть выполнено переустройство теплосети, канализации и газопровода, осуществлена замена изношенного слоя асфальтобетонного покрытия, люков смотровых колодцев, выполнен ремонт тротуаров, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки.

Напомним, по первому контракту, заключенному в августе 2018 года, реконструкция моста должна была завершиться в декабре того же года. Но работы были прекращены из-за отсутствия финансирования. Второй раз к реконструкции моста приступили в августе 2019-го, и тоже обещали сдать в декабре. Однако работы вновь затянулись.