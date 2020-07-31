Нетрезвый водитель незаконно перевозил отходы грунта

За управление автомобилем в состоянии опьянения и незаконную транспортировку отходов транспортное средство нарушителя было изъято и помещено на спецстоянку.

Инспекторами Госавтоинспекции Севастополя для проверки документов был остановлен грузовой автомобиль, перевозивший отходы грунта.

Во время проверки было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии и не имел документов на транспортировку отходов.

Сотрудниками Госавтоинспекции на место были вызваны представители главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя.

По информации пресс-службы Севприроднадзора, за управление транспортным средством в состоянии опьянения на водителя был составлен административный материал, за нарушение транспортировки отходов — протокол о правонарушении.

Ведется расследование. Автотранспортное средство изъято и помещено на специальную стоянку.