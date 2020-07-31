Коронавирусную инфекцию выявили у восьмилетнего ребенка

На утро 31 июля выявлен еще один завозной случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Новый заболевший — восьмилетний ребенок.

Таким образом, с начала года новой коронавирусной инфекцией заболели 344 человека. Сейчас в стационарах города проходит лечение 41 пациент, выздоровело 283 человека, умерли 9.

На заседании оперативного штаба противодействию новой коронавирусной инфекции 29 июля руководитель Роспотребнадзора по г.Севастополю Роман Проскурнин сообщил, что его службой совместно с прокуратурой города проведен анализ случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

— В апреле заболевших из других регионов у нас было 42 человека, местных — 13, в мае — 86 — прибывшие и 17 жителей Севастополя, в июне — 28 прибывших и 38 — севастопольцев, в июле — 37 прибывших и 35 — местных. То есть, ситуация выравнивается, что говорит о том, что контагиозность присутствует. Поэтому соблюдение санитарных и гигиенических нормативов по-прежнему актуально, — доложил Р.Проскурнин.