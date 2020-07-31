Юбилей пожарной службы отметили построением на площади Нахимова

В Севастополе 2 августа исполняется 145 лет противопожарной службы города. По этому случаю 31 июля на площади Нахимова выстроились представители Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, добровольной пожарной команды и дружины, пожарные Черноморского флота, регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Севастопольского лесхоза. Вместе с ними в мероприятии участвовали ветераны-огнеборцы.

Пока все они стояли в полной парадной форме под июльским солнцем, руководители города напомнили об исторических вехах службы, начиная с того момента, когда 2 августа 1875 года было открыто первое пожарное депо, которое возглавил брандмейстер барон Владимир Крутиков. Тогда же в городе появилась первая пожарная каланча.



А дальше были без малого полтора века борьбы с огненной стихией, в том числе в годы Великой Отечественной войны, когда пожарные помогали эвакуировать мирное население. Огнеборцы были на передовой и когда пришлось расчищать завали, спасать раненых, а затем восстанавливать разрушенный Севастополь, его историческое и культурное наследие.

Среди самых ярких эпизодов вспомнилось и участие пожарных в спасении полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» Франца Рубо, а также — в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, когда из Севастополя к месту этой величайшей трагедии отправились 78 севастопольских пожарных.

Сегодня службу продолжают нести более 300 пожарных и 47 единиц пожарно-спасательной единиц техники. Образцы последней и выставили на площади Нахимова для всеобщего ознакомления.

— С 2014 года севастопольские огнеборцы совершили свыше 20 тысяч боевых выездов, ликвидировали более 9 тысяч пожаров, спасли сотни человеческих жизней, — такие статистические данные прозвучали в ходе мероприятия.

По случаю юбилея особо отличившихся сотрудников МЧС и ветеранов пожарной службы отметили благодарственными письмами, а также очередными званиями.