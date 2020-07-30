В Херсонесе стартовал фестиваль оперы и балета

Каждый вечер с 29 июля до 2 августа включительно на смонтированной на берегу Карантинной бухты огромной сцене Большой театр показывает и оперу, и балет в одном представлении.

В первый день фестиваля зрители услышали оперных певцов с мировым именем: Игоря Головатенко, Динару Алиеву, Анну Аглатову, Олега Долгова, Анну Нечаеву и других.

Во втором отделении в балете «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина главную партию исполнила прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

«С середины марта артисты вообще не выходили на сцену. Вернуться к репетициям — для нас это имело невероятное значение. А то, что первое выступление проходит в Херсонесе, на замечательной севастопольской земле — мне кажется, это еще сильнее собирает артистов», — сказал на пресс-конференции директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

Помня об угрозе коронавируса, при входе организаторы выдавали всем гостям одноразовые маски и перчатки, в зале были установлены аппараты для дезинфекции рук.

Билетов на первый день фестиваля в свободной продаже не было. Пускали только по пригласительным, которые получили чиновники, общественники, деятели культуры и политики. Цена билетов в партере на остальные дни фестиваля — 5,5 тысячи рублей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Севастополя. Организаторами фестиваля выступают АНО «Русские сезоны» в сотрудничестве с компанией ООО «Вижн медиа центр» и Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический».