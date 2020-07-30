Ученые хотят сделать Чернореченское водохранилище «умным»

Ученые института радиоэлектроники и информационной безопасности (ИРИБ) СевГУ теперь могут длительный период круглосуточно контролировать в режиме реального времени уровень в Чернореченском водохранилище и передавать полученные данные на цифровую платформу СевГУ. Об этом рассказал директор ИРИБ Юрий Гимпилевич.

По его словам, в водохранилище установили специально разработанную в институте буйковую станцию, которая позволяет в режиме реального времени круглосуточно отслеживать уровень воды от дна до поверхности водохранилища. Полученные данные будут поступать на цифровую платформу СевГУ.

— В водохранилище ключевым параметром является высота слоя воды. Если измерять этот показатель в нескольких разнесенных точках, то, зная рельеф дна, можно с высокой точностью рассчитать объем оставшейся воды. До сих пор эта задача решалась очень приближенно с помощью мерных реек, показания с которых снимались вручную сотрудниками с помощью плавсредств», — рассказал Ю.Гимпилевич.

Он также добавил, что для передачи данных ученые использовали стандарт связи GSM, который широко применяется в современной мобильной телефонии. При этом они создали автоматизированную систему, которая позволяет принимать и отображать передаваемую с буйковой станции информацию с помощью обычных мобильных телефонов, либо других терминальных устройств (персональные компьютеры, видеомониторы и др.).

— Мы создали новую антенну GSM, новый вид датчика, который определяет гидростатическое давление, а значит высоту водяного столба, а также цифровую платформу и программное обеспечение, которые позволяют на экране монитора (в водоканале и других службах) выводить информацию с множества буев. Уже сейчас имеется возможность доступа к этим данным по паролю через мобильные телефоны и сеть Интернет», — продолжил ученый.

Отметим, что работы проводились в рамках гранта, выделенного на паритетных основах Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и городским правительством.

Сообщается, что в сентябре планируется завершить первый этап работы, после чего СевГУ рассчитывает на положительный отзыв водоканала и продление проекта еще на год.

«Мы планируем сделать систему более интеллектуальной. Сейчас она работает в пассивном режиме. В перспективе буи, установленные в водохранилище, смогут в случае, например, катастрофического роста уровня воды в водохранилище уменьшать интервал времени между измерениями и выдавать сигнал тревоги в исполнительные органы. Появится связь между отдельными буйковыми станциями. Какие-то решения будет принимать и сама система. исходя из конкретной обстановки», — пояснил Ю.Гимпилевич.